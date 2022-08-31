Николай Генчу - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Николай
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Генчу
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 декабря 2003 (19 лет)
|Рост
|182
|Вес
|68
|Имя
|Николай
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Генчу
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 декабря 2003 (19 лет)
|Рост
|182
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тверь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2022
|71' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Амкал (Москва)