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    Николай Генчу - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Николай
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Генчу
    Команда Тверь
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 декабря 2003 (19 лет)
    Рост 182
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тверь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2022 71' -90' Тверь (Тверь) 0:1 Амкал (Москва)
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