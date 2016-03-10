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Вальтер Самуэль
Статистика
Вальтер Самуэль - статистика
Завершил карьеру
23 марта 1978 (48)
#6 | Защитник
184 см | 80 кг
Аргентина | Испания
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Швейцария. Суперлига 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Италии 2011
Италия. Серия А 2010/2011
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Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Базель
6
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Базель
0 : 0
10.03.2016
Севилья
1' - 90'
8'
Лига Европы, 1/16 финала
Базель
2 : 1
25.02.2016
Сент-Этьен
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Сент-Этьен
3 : 2
18.02.2016
Базель
1' - 90'
44'
74'
Лига Европы, 6 тур
Лех
0 : 1
10.12.2015
Базель
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Базель
2 : 2
26.11.2015
Фиорентина
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Базель
1 : 2
22.10.2015
Белененсеш
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Базель
2 : 0
01.10.2015
Лех
1' - 90'
55'
41'
Лига Европы, 1 тур
Фиорентина
1 : 2
17.09.2015
Базель
Был в запасе
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