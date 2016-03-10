Статистика по турнирам

Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Швейцария. Суперлига 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Италии 2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Суперкубок Италии 2010 Суперкубок УЕФА 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008