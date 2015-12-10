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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лех - Базель
Лех - Базель: обзор матча 10 декабря 2015
Лех
10.12.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа I, 6 тур
0 : 1
Завершен
Базель
50'
Ж. Бутьюс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лех - Базель
79'
Замена
Р. Хузер
️️️️
Б. Бьярнасон
Замена
К. Хямяляйнен
️️️️
Д. Йевтич
73'
Замена
Д. Формелла
️️️️
К. Линетти
61'
50'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бутьюс
Пас отдал
Т. Джака
45'
Замена
А. Айети
️️️️
М. Ланг
Замена
А. Теттех
️️️️
Л. Тралка
45'
45'
Замена
М. Сальви
️️️️
Д. Вайлати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
1
Ясмин Бурич
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Мацей Гаес
ЦП
6
Лукаш Тралка
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
8
Шимон Павловски
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
3
Адама Траоре
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
Главный тренер
Урс Фишер
Лех
27
Кшиштоф Которовски
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
8
Давид Холман
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
28
Дариуш Формелла
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
28
Робин Хузер
ЦП
8
Йоширо Какитани
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
4-4-2
1
Бурич
2
Араюри
4
Кадар
35
Камински
94
Кедзиора
7
Гаес
17
Линетти
7
Йевтич
6
Тралка
9
Ковнацки
8
Павловски
4-5-1
18
Вайлати
5
Ланг
3
Траоре
6
Самуэль
15
Айети
6
Эль-Ненни
8
Бьярнасон
7
Дзуффи
34
Джака
33
Калла
14
Бутьюс
17
Линетти
28
Формелла
28
Формелла
17
Линетти
7
Йевтич
22
Хямяляйнен
22
Хямяляйнен
7
Йевтич
6
Тралка
55
Теттех
55
Теттех
6
Тралка
18
Вайлати
13
Сальви
13
Сальви
18
Вайлати
8
Бьярнасон
28
Хузер
28
Хузер
8
Бьярнасон
Остались в запасе
Лех
Базель
27
Кшиштоф Которовски
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
8
Давид Холман
ЦП
7
Денис Томалья
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
8
Йоширо Какитани
ЦФ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
27
Кшиштоф Которовски
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
8
Давид Холман
ЦП
7
Денис Томалья
ЦФ
Остались в запасе
8
Йоширо Какитани
ЦФ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Лех - Базель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Городской стадион
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