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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Лех
Базель - Лех: обзор матча 01 октября 2015
Базель
01.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
2 : 0
Завершен
Лех
55'
Б. Бьярнасон
90'
Б. Эмболо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Лех
ГОЛ! 2:0!
Б. Эмболо
Пас отдал
М. Янко
90'
Замена
Ш. Гаши
️️️️
Д. Калла
80'
69'
Замена
Г. Ловренчич
️️️️
М. Гаес
ГОЛ! 1:0!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
В. Самуэль
55'
54'
Замена
Л. Тралка
️️️️
Д. Йевтич
50'
Вторая желтая
К. Линетти
46'
Замена
К. Хямяляйнен
️️️️
Д. Ковнацки
Желтая карточка
В. Самуэль
41'
21'
Желтая карточка
К. Линетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Брель Эмболо
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Лех
33
Мацей Гостомски
ВР
21
Кебба Сисэй
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
7
Мацей Гаес
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
28
Дариуш Формелла
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Йоширо Какитани
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Лех
1
Ясмин Бурич
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
6
Лукаш Тралка
ЦП
22
Каспер Хямяляйнен
ЦП
26
Герго Ловренчич
ЦФ
22
Марцин Робак
ЦФ
3-5-2
31
Вацлик
6
Самуэль
17
Сухи
5
Ланг
33
Калла
6
Эль-Ненни
34
Джака
8
Бьярнасон
7
Дзуффи
21
Янко
7
Эмболо
4-4-2
33
Гостомски
2
Араюри
4
Кадар
35
Камински
21
Сисэй
55
Теттех
7
Йевтич
17
Линетти
7
Гаес
9
Ковнацки
28
Формелла
33
Калла
11
Гаши
11
Гаши
33
Калла
7
Йевтич
6
Тралка
6
Тралка
7
Йевтич
9
Ковнацки
22
Хямяляйнен
22
Хямяляйнен
9
Ковнацки
7
Гаес
26
Ловренчич
26
Ловренчич
7
Гаес
Остались в запасе
Базель
Лех
8
Йоширо Какитани
ЦФ
18
Джермано Вайлати
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
1
Ясмин Бурич
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
22
Марцин Робак
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Остались в запасе
8
Йоширо Какитани
ЦФ
18
Джермано Вайлати
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
Остались в запасе
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
1
Ясмин Бурич
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
22
Марцин Робак
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Мацей Скоржа
Статистика матча Базель - Лех
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Главный судья:
Огнен Валич
(Баня-Лука)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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