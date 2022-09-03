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    Абу Ба - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Абу
    Фамилия Ба
    Команда Козенца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 июля 1998 (24 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серен 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.09.2022 1' -71' Антверпен (Антверпен) 2:1 Серен (Серен)
    10.09.2022 1' -90' Серен (Серен) 0:2 Брюгге (Брюгге)
    84'
    03.09.2022 1' -59' Мехелен (Мехелен) 2:3 Серен (Серен)
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