Абу Ба - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Абу
|Фамилия
|Ба
|Команда
|Козенца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июля 1998 (24 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Абу
|Фамилия
|Ба
|Команда
|Козенца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июля 1998 (24 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серен
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.09.2022
|1' -71'
|Антверпен (Антверпен)
|2:1
|Серен (Серен)
|10.09.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:2
|Брюгге (Брюгге)
|84'
|03.09.2022
|1' -59'
|Мехелен (Мехелен)
|2:3
|Серен (Серен)