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Англия. Первая лига
Команды
Оксфорд
Джейми Камминг
Статистика
€ 1,20 млн
Джейми Камминг - статистика
Оксфорд
4 сентября 1999 (27), Винчестер
#1 | Вратарь
185 см
Англия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Оксфорд
1 : 1
19.09.2026
Кембридж Юнайтед
Был в запасе
Англия. Первая лига, 6 тур
Оксфорд
3 : 0
12.09.2026
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Первая лига, 5 тур
Лестер
0 : 4
05.09.2026
Оксфорд
Был в запасе
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Англия. Первая лига 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оксфорд
46
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Миллуолл
2 : 0
02.05.2026
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Оксфорд
4 : 1
25.04.2026
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Оксфорд
0 : 1
21.04.2026
Рексхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Дерби Каунти
1 : 0
18.04.2026
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Оксфорд
2 : 0
11.04.2026
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Портсмут
2 : 2
06.04.2026
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Оксфорд
1 : 1
03.04.2026
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.03.2026
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Оксфорд
1 : 1
14.03.2026
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Оксфорд
1 : 0
11.03.2026
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Престон
1 : 3
06.03.2026
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Оксфорд
2 : 1
28.02.2026
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Сток Сити
2 : 1
25.02.2026
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Мидлсбро
0 : 0
21.02.2026
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Оксфорд
0 : 3
10.02.2026
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ковентри
0 : 0
07.02.2026
Оксфорд
1' - 90'
67'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 1
03.02.2026
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Оксфорд
0 : 2
31.01.2026
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Лестер
1 : 2
24.01.2026
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Оксфорд
0 : 0
20.01.2026
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Оксфорд
0 : 0
17.01.2026
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
01.01.2026
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Оксфорд
0 : 1
29.12.2025
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Оксфорд
2 : 1
26.12.2025
Саутгемптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Чарльтон
1 : 0
20.12.2025
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Оксфорд
1 : 2
13.12.2025
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкберн
1 : 1
09.12.2025
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Суонси
2 : 0
06.12.2025
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Оксфорд
2 : 1
28.11.2025
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
25.11.2025
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Оксфорд
1 : 1
22.11.2025
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
2 : 1
08.11.2025
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Оксфорд
0 : 3
04.11.2025
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Оксфорд
2 : 2
01.11.2025
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
25.10.2025
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
1 : 0
22.10.2025
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Оксфорд
1 : 0
18.10.2025
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Уотфорд
2 : 1
04.10.2025
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
01.10.2025
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Оксфорд
0 : 1
27.09.2025
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
1 : 3
21.09.2025
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Оксфорд
2 : 2
13.09.2025
Лестер
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Оксфорд
2 : 2
30.08.2025
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
23.08.2025
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Халл Сити
3 : 2
17.08.2025
Оксфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Оксфорд
0 : 1
09.08.2025
Портсмут
1' - 90'
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