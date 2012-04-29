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Винченцо Яквинта
Статистика
Винченцо Яквинта - статистика
Завершил карьеру
21 ноября 1979 (46)
#19 | Нападающий
191 см | 87 кг
Италия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Кубок Конфедераций 2009
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чезена
7
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
2 : 1
29.04.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Чезена
2 : 2
22.04.2012
Палермо
67' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Чезена
0 : 0
07.03.2012
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
2 : 0
04.03.2012
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1 : 0
26.02.2012
Чезена
1' - 90'
35'
Италия. Серия А, 24 тур
Чезена
1 : 3
19.02.2012
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3 : 2
09.02.2012
Чезена
1' - 59'
35'
13'
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
3 : 0
20.11.2011
Палермо
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