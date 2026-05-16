Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2 млн

Криштиан Маркеш - статистика

Тондела
15 января 2003 (23)
#4 | Защитник
187 см
Швейцария | Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тондела
31
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
1' - 90'
75'
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Порту
2 : 0
19.04.2026
Тондела
1' - 90'
51'
Португалия. Примейра, 29 тур
Тондела
2 : 2
13.04.2026
Жил Висенте
1' - 90'
8'
Португалия. Примейра, 28 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
03.04.2026
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Тондела
0 : 0
21.03.2026
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Тондела
0 : 1
09.03.2026
Риу Аве
1' - 75'
Португалия. Примейра, 24 тур
Тондела
2 : 2
01.03.2026
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эштрела
0 : 2
20.02.2026
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Тондела
1 : 1
13.02.2026
Алверка
1' - 76'
Португалия. Примейра, 21 тур
Эшторил
2 : 2
07.02.2026
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Тондела
0 : 0
01.02.2026
Бенфика
1' - 90'
60'
Португалия. Примейра, 19 тур
Фамаликан
3 : 0
25.01.2026
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Тондела
0 : 1
18.01.2026
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Морейренcе
1 : 0
11.01.2026
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Тондела
3 : 1
03.01.2026
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Тондела
1 : 2
21.12.2025
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Насьональ
3 : 1
15.12.2025
Тондела
1' - 46'
20'
Португалия. Примейра, 13 тур
Тондела
0 : 2
07.12.2025
Порту
1' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
0 : 1
29.11.2025
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Тондела
0 : 1
08.11.2025
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
АВС
2 : 2
02.11.2025
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Тондела
0 : 3
26.10.2025
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 0
05.10.2025
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 2
27.09.2025
Тондела
1' - 90'
35'
Португалия. Примейра, 6 тур
Тондела
0 : 0
21.09.2025
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Алверка
1 : 0
12.09.2025
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Тондела
2 : 2
31.08.2025
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Бенфика
3 : 0
23.08.2025
Тондела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Тондела
0 : 1
16.08.2025
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Брага
3 : 0
10.08.2025
Тондела
Был в запасе
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+