Дамир Хусаинов - статистика
#12 | Нападающий
|Имя
|Дамир
|Отчество
|Артурович
|Фамилия
|Хусаинов
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 января 2003 (20 лет)
|Рост
|181
|Вес
|72
|Имя
|Дамир
|Отчество
|Артурович
|Фамилия
|Хусаинов
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 января 2003 (20 лет)
|Рост
|181
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:3
|Ротор (Волгоград)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|07.05.2022
|88' -90'
|Акрон (Тольятти)
|4:1
|Текстильщик (Иваново)
|30.04.2022
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|2:5
|Оренбург (Оренбург)
|16.04.2022
|83' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:5
|Факел (Воронеж)
|10.04.2022
|87' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:0
|Текстильщик (Иваново)
|06.04.2022
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Металлург Л (Липецк)
|26.03.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|4:0
|Текстильщик (Иваново)