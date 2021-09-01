Введите ваш ник на сайте
€ 5 млн

Руслан Литвинов - трансферы

Спартак
18 августа 2001 (24), Воронеж
#68 | Защитник
183 см
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.09.21 / 30.06.29
Спартак-2
Спартак
?
01.01.20 / 01.09.21
Спартак-2
Спартак-2
?
19.07.18 / 01.01.20
Академия Спартак
Спартак-2
?
Главные новости
Станкович прокомментировал окончание месячной дисквалификации
17:56
1
Три европейских клуба готовы зимой арендовать Сафонова
17:46
2
Соболев резко сократил время игры в Доту
17:31
4
Ари вернулся на пост спортивного директора «Торпедо»
17:05
8
ФотоРоналду и Джокович обменялись памятными подарками
16:43
РПЛ опубликовала календарь до конца 2025 года
16:29
1
Радимов отреагировал на загадочное высказывание Талалаева
16:04
6
Стало известно, сколько «Спартаку» придется заплатить за Ракова
15:48
4
«Зенит» включился в борьбу за Баринова: подробности
15:41
9
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ростовом»
15:15
10
