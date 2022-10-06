Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Арно Калимуэндо - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Арно
    Фамилия Калимуэндо
    Команда Ренн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 января 2002 (21 год)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 85' Ренн 2:0 Клермон Франция. Лига 1, 24 тур
    37' 64'
    16.02.2023 1' - 86' Шахтер 2:1 Ренн Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 63' Тулуза 3:1 Ренн Франция. Лига 1, 23 тур
    04.02.2023 62' - 90' Ренн 1:3 Лилль Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.02.2023 1' -86' Шахтер (Донецк) 2:1 Ренн (Ренн)
    03.11.2022 1' -71' Ренн (Ренн) 1:1 АЕК (Ларнака)
    27.10.2022 84' -90' Фенербахче (Стамбул) 3:3 Ренн (Ренн)
    06.10.2022 64' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Динамо (Киев)
    • Читайте нас: 
    11