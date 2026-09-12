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Команды
Ноттингем Форест
Арно Калимуэндо
Статистика
€ 25 млн
Арно Калимуэндо - статистика
Ноттингем Форест
21 января 2002 (24)
#15 | Нападающий
178 см
Франция
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Астон Вилла
1 : 2
12.09.2026
Ноттингем Форест
Был в запасе
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Команда
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Ноттингем Форест
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Ноттингем Форест
0 : 2
25.08.2026
Лидс
1' - 60'
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