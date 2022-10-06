Арно Калимуэндо - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Арно
|Фамилия
|Калимуэндо
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 января 2002 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Арно
|Фамилия
|Калимуэндо
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 января 2002 (21 год)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 85'
|Ренн
|2:0
|Клермон
|Франция. Лига 1, 24 тур
|37' 64'
|16.02.2023
|1' - 86'
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 63'
|Тулуза
|3:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 23 тур
|04.02.2023
|62' - 90'
|Ренн
|1:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2023
|1' -86'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|03.11.2022
|1' -71'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|27.10.2022
|84' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:3
|Ренн (Ренн)
|06.10.2022
|64' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Динамо (Киев)