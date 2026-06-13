Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур