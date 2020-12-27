Джоэл Мумбонго - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Джоэл
|Фамилия
|Мумбонго
|Команда
|Бернли
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 1999 (24 года)
|Рост
|187
|Имя
|Джоэл
|Фамилия
|Мумбонго
|Команда
|Бернли
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 1999 (24 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2021
|90' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|20.02.2021
|81' -90'
|Бернли (Бернли)
|0:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.02.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)
|13.02.2021
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:3
|Бернли (Бернли)
|06.02.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|03.02.2021
|77' -90'
|Бернли (Бернли)
|0:2
|Манчестер Сити (Манчестер)
|87'
|31.01.2021
|76' -90'
|Челси (Лондон)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|29.12.2020
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|27.12.2020
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Бернли (Бернли)