Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 125 тыс

Михаил Агеев - статистика

Динамо Киров
22 апреля 2000 (26), Волжский
#13 | Нападающий
183 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Калуга
1 : 2
27.09.2026
Динамо Киров
1' - 55'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Динамо Киров
3 : 1
21.09.2026
Сокол
58' - 90'
69'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Динамо Бр
0 : 1
13.09.2026
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо Киров
1 : 0
09.09.2026
КАМАЗ
47' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Динамо Киров
3 : 2
05.09.2026
Родина-2
56' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Сибирь
0 : 1
30.08.2026
Динамо Киров
61' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Киров
9
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Калуга
1 : 2
27.09.2026
Динамо Киров
1' - 55'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Динамо Киров
3 : 1
21.09.2026
Сокол
58' - 90'
69'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Динамо Бр
0 : 1
13.09.2026
Динамо Киров
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Динамо Киров
3 : 2
05.09.2026
Родина-2
56' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Сибирь
0 : 1
30.08.2026
Динамо Киров
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Динамо Киров
1 : 2
22.08.2026
Динамо Вл
1' - 53'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Динамо Киров
0 : 0
08.08.2026
Машук-КМВ
1' - 54'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Динамо Киров
1 : 0
02.08.2026
Калуга
1' - 48'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Сокол
0 : 1
26.07.2026
Динамо Киров
1' - 69'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Динамо Киров
0 : 0
19.07.2026
Волгарь
46' - 90'
Главные новости
Тикнизян – журналистам: «Отвечать вам на русском не очень комфортно»
21:54
Манчини отреагировал на ситуацию с «Манчестер Сити»
21:40
ВидеоВинисиус рассмешил своим промахом на тренировке сборной Бразилии
21:24
Лига наций. Сербия проиграла Нидерландам, Дания победила Уэльс
20:53
Реакция главы Ла Лиги на признание «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях
20:26
1
Мостовой ответил, является ли Вагнер Лав лучшим легионером в истории РПЛ
19:47
6
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
2
Видео«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
22
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
27
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+