Лука Гальяно - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Гальяно
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 2000 (22 года)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Гальяно
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июля 2000 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|21.02.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|23.01.2022
|81' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|16.01.2022
|88' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|11.01.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|06.01.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)