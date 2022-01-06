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    Лука Гальяно - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Лука
    Фамилия Гальяно
    Команда Кальяри
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 июля 2000 (22 года)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2022 Был в запасе Торино (Турин) 1:2 Кальяри (Кальяри)
    21.02.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Наполи (Неаполь)
    13.02.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    06.02.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:2 Кальяри (Кальяри)
    23.01.2022 81' -90' Кальяри (Кальяри) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    16.01.2022 88' -90' Рома (Рим) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    11.01.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Болонья (Болонья)
    06.01.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Кальяри (Кальяри)
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