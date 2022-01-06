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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Кальяри
Сампдория - Кальяри: обзор матча 06 января 2022
Сампдория
06.01.2022, четверг, 14:30
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
Кальяри
18'
М. Габбиадини
55'
А. Дейола
71'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Кальяри
90'
+2
Желтая карточка
А. Карбони
Красная карточка
А. Кандрева
90'
+1
81'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Л. Паволетти
Замена
Э. Торрегросса
️️️️
Ф. Капуто
81'
Замена
Ж. Йепес
️️️️
А. Экдаль
81'
75'
Замена
П. Фараго
️️️️
А. Дейола
Замена
Р. Черво
️️️️
А. Феррари
72'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Габбиадини
72'
71'
ГОЛ! 1:2!
Л. Паволетти
Пас отдал
А. Грасси
61'
Желтая карточка
Ж. Педро
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Дейола
Желтая карточка
А. Экдаль
52'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
М. Йошида
51'
32'
Желтая карточка
М. Ловато
ГОЛ! 1:0!
М. Габбиадини
Пас отдал
М. Йошида
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
26
Гастон Перейро
АП
37
Лука Гальяно
ЦФ
3-2-3-2
25
Аудеро
25
Феррари
4
Йошида
24
Хабот
29
Мурру
18
Берешиньски
2
Торсбю
8
Экдаль
87
Кандрева
11
Габбиадини
9
Капуто
3-2-3-2
28
Краньо
15
Альтаре
44
Карбони
5
Ловато
16
Белланова
22
Ликояннис
14
Дейола
33
Грасси
18
Марин
30
Паволетти
9
Жоао Педро
4
Йошида
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
4
Йошида
8
Экдаль
21
Йепес
21
Йепес
8
Экдаль
25
Феррари
20
Черво
20
Черво
25
Феррари
9
Капуто
92
Торрегросса
92
Торрегросса
9
Капуто
11
Габбиадини
27
Квальярелла
27
Квальярелла
11
Габбиадини
14
Дейола
24
Фараго
24
Фараго
14
Дейола
30
Паволетти
26
Перейро
26
Перейро
30
Паволетти
Остались в запасе
Сампдория
Кальяри
30
Никола Равалья
ВР
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
37
Лука Гальяно
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
35
Риккардо Ладинетти
ОП
37
Лука Гальяно
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Сампдория - Кальяри
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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