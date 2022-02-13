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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Кальяри
Эмполи - Кальяри: обзор матча 13 февраля 2022
Эмполи
13.02.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
38'
А. Пинамонти
84'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Кальяри
Замена
В. Верре
️️️️
Н. Байрами
89'
Замена
А. Исмайли
️️️️
Ш. Журковски
89'
84'
ГОЛ! 1:1!
Л. Паволетти
80'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Р. Белланова
79'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
Р. Марин
Замена
М. Бенасси
️️️️
Ф. Бандинелли
75'
71'
Желтая карточка
Р. Марин
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
П. Кутроне
65'
59'
Замена
Д. Базелли
️️️️
Х. Ликояннис
59'
Замена
Л. Чеппителли
️️️️
А. Оберт
40'
Желтая карточка
Ж. Педро
ГОЛ! 1:0!
А. Пинамонти
Пас отдал
Н. Байрами
38'
28'
Замена
Д. Альтаре
️️️️
М. Ловато
Желтая карточка
П. Стоянович
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Дальберт
ЛЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Эмполи
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
37
Лука Гальяно
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Викарио
65
Паризи
2
Вити
6
Романьоли
30
Стоянович
8
Асллани
23
Бандинелли
14
Журковски
10
Байрами
10
Кутроне
9
Пинамонти
3-2-2-1-1
28
Краньо
33
Оберт
5
Ловато
18
Гольданига
16
Белланова
29
Дальберт
33
Грасси
18
Марин
26
Перейро
9
Жоао Педро
14
Журковски
44
Исмайли
44
Исмайли
14
Журковски
10
Кутроне
6
Хендерсон
6
Хендерсон
10
Кутроне
23
Бандинелли
24
Бенасси
24
Бенасси
23
Бандинелли
10
Байрами
26
Верре
26
Верре
10
Байрами
33
Оберт
23
Чеппителли
23
Чеппителли
33
Оберт
5
Ловато
15
Альтаре
15
Альтаре
5
Ловато
22
Ликояннис
33
Базелли
33
Базелли
22
Ликояннис
18
Марин
30
Паволетти
30
Паволетти
18
Марин
16
Белланова
17
Кейта
17
Кейта
16
Белланова
Остались в запасе
Эмполи
Кальяри
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
37
Лука Гальяно
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
39
Христос Курфалидис
ЦП
37
Лука Гальяно
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Эмполи - Кальяри
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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