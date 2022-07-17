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    Данил Хромов - статистика

    #75 | Нападающий
    Имя Данил
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Хромов
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 декабря 2002 (20 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.08.2022 Был в запасе Балтика (Калининград) 1:0 Арсенал (Тула)
    30.07.2022 Был в запасе Арсенал (Тула) 1:1 Акрон (Тольятти)
    24.07.2022 1' -65' Краснодар-2 (Краснодар) 0:3 Арсенал (Тула)
    17.07.2022 90' -90' Арсенал (Тула) 3:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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