Данил Хромов - статистика
#75 | Нападающий
|Имя
|Данил
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Хромов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Данил
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Хромов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.08.2022
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Арсенал (Тула)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|24.07.2022
|1' -65'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:3
|Арсенал (Тула)
|17.07.2022
|90' -90'
|Арсенал (Тула)
|3:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)