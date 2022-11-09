Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Томмазо Ауджелло - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Томмазо
    Фамилия Ауджелло
    Команда Сампдория
    Состав Основной
    Родной город Милан
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 августа 1994 (28 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 46' Сампдория 1:2 Болонья Италия. Серия А, 23 тур
    13.02.2023 1' - 90' Сампдория 0:0 Интер Италия. Серия А, 22 тур
    06.02.2023 1' - 90' Монца 2:2 Сампдория Италия. Серия А, 21 тур
    28.01.2023 1' - 90' Аталанта 2:0 Сампдория Италия. Серия А, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 22 1 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -46' Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    13.02.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:0 Интер (Милан)
    06.02.2023 1' -90' Монца (Монца) 2:2 Сампдория (Генуя)
    28.01.2023 1' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Сампдория (Генуя)
    22.01.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Удинезе (Удине)
    16.01.2023 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сампдория (Генуя)
    08.01.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Наполи (Неаполь)
    04.01.2023 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Сампдория (Генуя)
    28'
    12.11.2022 46' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Лечче (Лечче)
    09.11.2022 1' -90' Торино (Турин) 2:0 Сампдория (Генуя)
    06.11.2022 1' -71' Сампдория (Генуя) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    29.10.2022 Был в запасе Интер (Милан) 3:0 Сампдория (Генуя)
    24.10.2022 46' -90' Кремонезе (Кремона) 0:1 Сампдория (Генуя)
    17.10.2022 1' -46' Сампдория (Генуя) 0:1 Рома (Рим)
    08.10.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Сампдория (Генуя)
    02.10.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:3 Монца (Монца)
    17.09.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 2:1 Сампдория (Генуя)
    11'
    10.09.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Милан (Милан)
    57' 90'
    04.09.2022 1' -90' Верона (Верона) 2:1 Сампдория (Генуя)
    31.08.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:1 Лацио (Рим)
    28.08.2022 1' -90' Салернитана (Салернитана) 4:0 Сампдория (Генуя)
    22.08.2022 1' -73' Сампдория (Генуя) 0:0 Ювентус (Турин)
    13.08.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    • Читайте нас: 
    11