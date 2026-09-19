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€ 1,20 млн

Томмазо Ауджелло - статистика

Палермо
30 августа 1994 (32), Милан
#3 | Защитник
180 см
Италия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Палермо
2 : 1
19.09.2026
Падова
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Авеллино
1 : 1
13.09.2026
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Палермо
3 : 1
07.09.2026
Сампдория
1' - 90'
9'
Италия. Серия В, 2 тур
Ареццо
2 : 3
30.08.2026
Палермо
1' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
5
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Палермо
2 : 1
19.09.2026
Падова
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Авеллино
1 : 1
13.09.2026
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Палермо
3 : 1
07.09.2026
Сампдория
1' - 90'
9'
Италия. Серия В, 2 тур
Ареццо
2 : 3
30.08.2026
Палермо
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 1 тур
Палермо
1 : 0
23.08.2026
Юве Стабиа
1' - 90'
62'
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