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Александр Ставпец
Статистика
Александр Ставпец - статистика
Завершил карьеру
4 июля 1989 (37), Орел
#16 | Нападающий
179 см | 74 кг
Россия
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Команда
И
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Ж
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Шинник
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/16 финала
Акрон
3 : 0
19.10.2023
Шинник
1' - 90'
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