|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|8
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2022
|77' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|1:1
|Волос (Волос)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|2:2
|Волос (Волос)
|06.03.2022
|72' -90'
|Волос (Волос)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|03.03.2022
|46' -90'
|Атромитос (Перистери)
|2:1
|Волос (Волос)
|26.02.2022
|1' -46'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Волос (Волос)
|20.02.2022
|71' -90'
|Волос (Волос)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|13.02.2022
|61' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Волос (Волос)
|05.02.2022
|67' -90'
|Арис (Салоники)
|0:2
|Волос (Волос)
|86'
|02.02.2022
|79' -90'
|Волос (Волос)
|1:1
|Ионикос (Никея)
|30.01.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:2
|Волос (Волос)