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    J. Correa - статистика

    Имя J. Correa
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волос 8 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2022 77' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 1:1 Волос (Волос)
    02.04.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 2:2 Волос (Волос)
    06.03.2022 72' -90' Волос (Волос) 0:0 ПАС (Яннина)
    03.03.2022 46' -90' Атромитос (Перистери) 2:1 Волос (Волос)
    26.02.2022 1' -46' Панетоликос (Агринио) 0:0 Волос (Волос)
    20.02.2022 71' -90' Волос (Волос) 0:1 Олимпиакос (Пирей)
    13.02.2022 61' -90' ОФИ (Ираклион) 2:1 Волос (Волос)
    05.02.2022 67' -90' Арис (Салоники) 0:2 Волос (Волос)
    86'
    02.02.2022 79' -90' Волос (Волос) 1:1 Ионикос (Никея)
    30.01.2022 Был в запасе АЕК (Афины) 1:2 Волос (Волос)
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