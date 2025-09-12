Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Лос-Анджелес Гэлакси
Рики Пуч
Новости
Рики Пуч - новости
Лос-Анджелес Гэлакси
Завершил карьеру
13 августа 1999 (27)
#10 | Полузащитник
169 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
Фото
Нога игрока «Гэлакси» «сдулась» из-за травмы
2025.01.26 13:48
3
Фото
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» сделал победный ассист с порванными крестами и вывел свою команду в финал плей-офф МЛС
2024.12.02 16:29
3
Номинанты на приз MVP регулярного чемпионата МЛС
2024.10.08 00:36
Пуч: «Полностью разочарован в Хави и «Барселоне»
2022.08.24 08:30
1
«Барселона» объявила о переходе Пуча в «Лос-Анджелес Гэлакси»
2022.08.04 21:18
4
«Барселона» согласилась продать Пуча в «Лос-Анджелес Гэлакси»
2022.08.03 08:51
2
Пуч перейдет из «Барселоны» в «Лос-Анджелес Гэлакси»
2022.08.02 09:24
«Арсенал» хочет подписать трех игроков «Барселоны»
2022.04.13 12:30
1
За «Барселону» забили 22 игрока в сезоне Примеры. Это рекорд 21-го века
2022.03.14 10:20
1
Моуринью хочет подписать в «Рому» Пуча
2021.10.16 23:14
3
Фото
«Удачи, сын». Ван Перси пошутил по поводу своего сходства с Пучем
2021.07.28 21:22
5
Лапорта и Пуч посетили матч Надаля на турнире в Барселоне
2021.04.23 20:41
El Chiringuito: «Барселона» выставит на трансфер Гризманна, Пьянича, Коутиньо и еще пятерых игроков
2021.03.26 09:57
13
Mundo Deportivo: Пуч продлил контракт с «Барселоной» до 2023 года
2021.01.05 12:50
1
«Милан» вслед за «Арсеналом» заинтересовался Пучем из «Барселоны»
2020.12.29 00:41
«Арсенал» может подписать полузащитника «Барселоны» Пуча
2020.12.28 21:35
Фирпо, Аленья и Пуч могут покинуть «Барселону» зимой
2020.12.22 21:36
1
«Барселона» готова зимой продать шесть игроков
2020.11.16 20:58
9
Marca: игроки «Барселоны» раскритиковали тактику Сетьена после матча с «Сельтой»
2020.06.28 19:15
8
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
13:51
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
1
Фото
Карта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
1
Фото
Жена Карпина опубликовала милое семейное фото
11:54
1
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
Видео
Первый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
1
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
6
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+