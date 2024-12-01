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МЛС 2026
Команды
Лос-Анджелес Гэлакси
Рики Пуч
Статистика
Рики Пуч - статистика
Лос-Анджелес Гэлакси
Завершил карьеру
13 августа 1999 (27)
#10 | Полузащитник
169 см
Испания
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Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес Гэлакси
33
17
9
10
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/2 финала
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
01.12.2024
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 1/4 финала
Лос-Анджелес Гэлакси
6 : 2
25.11.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
58'
США. МЛС, 1/8 финала
Колорадо
1 : 4
02.11.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
90, 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес Гэлакси
5 : 0
27.10.2024
Колорадо
1' - 90'
54, 87'
32'
США. МЛС, 49 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
20.10.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 48 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
06.10.2024
Остин
1' - 90'
31'
14'
США. МЛС, 46 тур
Колорадо
1 : 3
03.10.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
58, 90'
США. МЛС, 44 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 2
22.09.2024
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
90'
США. МЛС, 43 тур
Портленд
4 : 2
19.09.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 2
15.09.2024
Лос-Анджелес
1' - 90'
86'
55, 67'
89'
США. МЛС, 38 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
25.08.2024
Атланта Юнайтед
1' - 90'
76'
71'
США. МЛС, 37 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 2
21.07.2024
Портленд
1' - 90'
48'
США. МЛС, 35 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 2
18.07.2024
Колорадо
1' - 90'
43'
США. МЛС, 33 тур
Даллас
2 : 0
14.07.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
08.07.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
22'
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
05.07.2024
Лос-Анджелес
1' - 90'
90'
США. МЛС, 30 тур
Сан-Хосе
0 : 3
30.06.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
55' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Чикаго Файр
2 : 1
02.06.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
7'
США. МЛС, 22 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 1
30.05.2024
Даллас
1' - 90'
90'
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
26.05.2024
Динамо Хьюстон
1' - 90'
59'
США. МЛС, 19 тур
Шарлотт
0 : 0
19.05.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
16.05.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 77'
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
12.05.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
54, 90'
США. МЛС, 13 тур
Остин
2 : 0
27.04.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
22'
США. МЛС, 13 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 3
22.04.2024
Сан-Хосе
1' - 90'
56'
70'
США. МЛС, 11 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 3
14.04.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
80'
США. МЛС, 9 тур
Лос-Анджелес
2 : 1
07.04.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
31.03.2024
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
2 : 3
24.03.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
72, 75'
США. МЛС, 6 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 3
17.03.2024
Сент-Луис
1' - 90'
65'
США. МЛС, 5 тур
Нэшвилл
2 : 2
10.03.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
67'
89'
США. МЛС, 3 тур
Сан-Хосе
1 : 3
03.03.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
48'
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
26.02.2024
Интер Майами
1' - 90'
13'
13'
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