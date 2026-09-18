Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Никита Янович - статистика

Шинник
28 марта 2003 (23), Томск
#66 | Вратарь
189 см | 69 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Шинник
0 : 1
18.09.2026
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Шинник
2 : 0
10.09.2026
Торпедо
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Тюмень
5 : 2
05.09.2026
Динамо-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Тюмень
5 : 0
30.08.2026
Иртыш
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тюмень
15
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Тюмень
1 : 2
16.05.2026
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Тюмень
7 : 2
02.05.2026
Динамо-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Динамо Вл
1 : 0
25.04.2026
Тюмень
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Тюмень
2 : 1
18.04.2026
Кубань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Тюмень
1 : 1
11.04.2026
Зенит-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Амкар-Пермь
2 : 0
05.04.2026
Тюмень
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Тюмень
1 : 1
01.04.2026
Динамо Киров
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Тюмень
3 : 1
21.03.2026
Динамо Ставрополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Динамо-2
2 : 1
14.03.2026
Тюмень
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Тюмень
1 : 1
07.03.2026
Динамо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Алания
1 : 0
28.02.2026
Тюмень
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ФотоКарта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
1
ФотоЖена Карпина опубликовала милое семейное фото
11:54
1
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
1
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
4
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
1
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
9
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+