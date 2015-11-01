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Максим Токарев - статистика

Завершил карьеру
7 октября 1981 (45)
#9 | Полузащитник
179 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лада-Тольятти
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
Челябинск
7 : 0
01.11.2015
Лада-Тольятти
73' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
Лада-Тольятти
1 : 3
26.10.2015
Сызрань-2003
88' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
Волга
2 : 3
20.10.2015
Лада-Тольятти
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Лада-Тольятти
0 : 3
14.10.2015
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 7 тур
Нижний Новгород
1 : 1
28.08.2015
Лада-Тольятти
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур
Лада-Тольятти
4 : 1
21.08.2015
Химик
79' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Нефтехимик
4 : 0
16.08.2015
Лада-Тольятти
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур
Лада-Тольятти
2 : 1
10.08.2015
Динамо Киров
76' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур
Лада-Тольятти
0 : 3
03.08.2015
Ижевск
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Носта
1 : 1
28.07.2015
Лада-Тольятти
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
Лада-Тольятти
0 : 1
20.07.2015
Челябинск
Был в запасе
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