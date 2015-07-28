Максим Токарев - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Токарев
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1981 (41 год)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Имя
|Максим
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Токарев
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1981 (41 год)
|Рост
|179
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лада-Тольятти
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|73' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|7:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|26.10.2015
|88' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|20.10.2015
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|14.10.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|28.08.2015
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|21.08.2015
|79' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|4:1
|Химик (Дзержинск)
|16.08.2015
|90' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|4:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|10.08.2015
|76' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Динамо (Киров)
|03.08.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|28.07.2015
|90' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)