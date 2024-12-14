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M. Mesanovic
Статистика
M. Mesanovic - статистика
Завершил карьеру
#9 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Польша. Экстракласа 2023/2024
Турция. Суперлига 2020/2021
Турция. Суперлига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дукла
19
4
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Дукла
1 : 2
14.12.2024
Градец-Кралове
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Яблонец
2 : 1
07.12.2024
Дукла
1' - 70'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Дукла
1 : 2
04.12.2024
Словацко
1' - 90'
8'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Дукла
1 : 1
30.11.2024
Спарта
1' - 75'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Богемианс 1905
3 : 1
24.11.2024
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
6 : 0
09.11.2024
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Дукла
0 : 1
02.11.2024
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Славия
3 : 0
27.10.2024
Дукла
1' - 76'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Дукла
2 : 1
19.10.2024
Пардубице
1' - 84'
64'
67'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
1 : 1
05.10.2024
Дукла
1' - 90'
68'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
1' - 78'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
1' - 80'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
1' - 74'
63'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
17.08.2024
Дукла
1' - 58'
35'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Дукла
0 : 2
10.08.2024
Яблонец
1' - 75'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Спарта
2 : 0
02.08.2024
Дукла
1' - 86'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
1 : 0
27.07.2024
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Дукла
1 : 3
20.07.2024
Виктория
1' - 90'
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