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    Luc Ihorst - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Luc Ihorst
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Айнтрахт 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2022 29' -90' Айнтрахт (Брауншвейг) 1:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    31.07.2022 1' -61' Айнтрахт (Брауншвейг) 5:4
    (6:5)п    		 Герта (Берлин)
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