|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куяба
|7
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.06.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|12.06.2022
|65' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|04.06.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Куяба (Куяба)
|30.05.2022
|70' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|09.05.2022
|1' -80'
|Сантос (Сан-Паулу)
|4:1
|Куяба (Куяба)
|60'
|01.05.2022
|1' -65'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|41'
|25.04.2022
|1' -66'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|17.04.2022
|1' -79'
|Куяба (Куяба)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|11.04.2022
|1' -68'
|Форталеза (Форталеза)
|0:1
|Куяба (Куяба)
|8'