Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Danny Bakker - статистика

Аньянг
#33 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Южная Корея. Кей-лига, 30 тур
Аньянг
2 : 1
19.09.2026
Ульсан Хендэ
1' - 90'
Южная Корея. Кей-лига, 29 тур
Кванджу
1 : 1
13.09.2026
Аньянг
1' - 90'
Южная Корея. Кей-лига, 28 тур
Тэджон
3 : 2
09.09.2026
Аньянг
74' - 90'
Южная Корея. Кей-лига, 27 тур
Аньянг
0 : 3
06.09.2026
Канвон
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Телстар
30
4/-1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
1' - 90'
44'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
НЕК
1 : 1
02.05.2026
Телстар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Телстар
4 : 1
22.04.2026
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Утрехт
4 : 1
11.04.2026
Телстар
1' - 90'
58'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Телстар
0 : 2
04.04.2026
Гронинген
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Телстар
3 : 1
22.03.2026
ПСВ
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Херенвен
3 : 0
14.03.2026
Телстар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Фортуна
1 : 4
08.03.2026
Телстар
1' - 90'
65'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Телстар
3 : 0
27.02.2026
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Фейеноорд
2 : 1
22.02.2026
Телстар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Телстар
1 : 1
15.02.2026
Твенте
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
08.02.2026
Телстар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Зволле
4 : 1
31.01.2026
Телстар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Телстар
0 : 1
25.01.2026
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
2 : 2
17.01.2026
Телстар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Телстар
2 : 3
11.01.2026
Аякс
1' - 90'
84'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
НАК Бреда
0 : 1
20.12.2025
Телстар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Телстар
2 : 2
13.12.2025
НЕК
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
1 : 1
06.12.2025
Телстар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Телстар
1 : 2
30.11.2025
Фейеноорд
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 1
23.11.2025
Утрехт
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
0 : 0
07.11.2025
Телстар
1' - 87'
86'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
2 : 2
01.11.2025
Экселсиор
1' - 90'
59'
59'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 0
25.10.2025
Телстар
61' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Телстар
2 : 3
19.10.2025
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Телстар
1 : 3
14.09.2025
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
ПСВ
0 : 2
30.08.2025
Телстар
1' - 90'
21'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Телстар
2 : 2
23.08.2025
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Телстар
0 : 2
15.08.2025
Зволле
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Аякс
2 : 0
10.08.2025
Телстар
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
5
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
8
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+