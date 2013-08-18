Сиси - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Сисиньо
|Фамилия
|Гонсалез Мартинес
|Команда
|Верия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Альбасете
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|169
|Вес
|64
|Имя
|Сисиньо
|Фамилия
|Гонсалез Мартинес
|Команда
|Верия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Альбасете
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|169
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осасуна
|9
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2013
|1' -6'
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Барселона (Барселона)
|5'
|04.10.2013
|1' -83'
|Малага (Малага)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|29.09.2013
|1' -80'
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Леванте (Валенсия)
|56'
|24.09.2013
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Осасуна (Памплона)
|20.09.2013
|1' -85'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Эльче (Эльче)
|16'
|15.09.2013
|46' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:1
|Осасуна (Памплона)
|01.09.2013
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:3
|Вильярреал (Вильярреал)
|23.08.2013
|1' -82'
|Атлетик (Бильбао)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|18.08.2013
|46' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Гранада (Гранада)
|58'