|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атромитос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Атромитос (Перистери)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|23.02.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|3:0
|Атромитос (Перистери)
|13.02.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|10.02.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|29.01.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|23.01.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|АЕК (Афины)
|16.01.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|Атромитос (Перистери)