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    Georgios Daviotis - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Georgios Daviotis
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атромитос 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 2:3 Атромитос (Перистери)
    06.03.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    23.02.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 3:0 Атромитос (Перистери)
    13.02.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 1:0 Атромитос (Перистери)
    10.02.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 3:1 ПАС Ламия (Ламия)
    29.01.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 2:1 Атромитос (Перистери)
    23.01.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:2 АЕК (Афины)
    16.01.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 1:1 Атромитос (Перистери)
    12.09.2021 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 0:0 Атромитос (Перистери)
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