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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Атромитос
ПАОК - Атромитос: обзор матча 13 февраля 2022
ПАОК
13.02.2022, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Атромитос
57'
Х. Анхель Креспо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Атромитос
82'
Замена
Т. Бединелли
️️️️
С. Спиридонович
Замена
Сидклей
️️️️
Виейринья
82'
Замена
Л. Жаба
️️️️
А. Митрица
82'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Д. Бисесвар
81'
71'
Замена
A. Nabi
️️️️
D. Denic
Замена
Ф. Соареш
️️️️
Д. Аугусто
68'
67'
Замена
Д. Алибек
️️️️
В. Клонаридис
67'
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
П. Саломон
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
66'
64'
Желтая карточка
Х. Харисис
Замена
А. Живкович
️️️️
Т. Мург
59'
ГОЛ! 1:0!
Х. Анхель Креспо
Пас отдал
Ж. Састре
57'
34'
Желтая карточка
П. Саломон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Атромитос
8
Dorde Denic
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
8
Лео Жаба
ЦФ
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
33
Dani Castellano
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
29
Томас Бединелли
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
4-4-2
1
Пасхалакис
4
Михай
15
Креспо
20
Виейринья
25
Састре
5
Циггарас
99
Мург
28
Митрица
8
Аугусто
29
Акпом
21
Бисесвар
3-1-5
8
8
Харисис
10
Саломон
7
Ротариу
10
Спиридонович
5
Хацисаяс
24
14
Клонаридис
99
Цоварас
20
Виейринья
17
Сидклей
17
Сидклей
20
Виейринья
21
Бисесвар
22
Шваб
22
Шваб
21
Бисесвар
99
Мург
14
Живкович
14
Живкович
99
Мург
8
Аугусто
22
Соареш
22
Соареш
8
Аугусто
28
Митрица
8
Лео Жаба
8
Лео Жаба
28
Митрица
10
Спиридонович
29
Бединелли
29
Бединелли
10
Спиридонович
10
Саломон
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
10
Саломон
14
Клонаридис
7
Алибек
7
Алибек
14
Клонаридис
8
10
10
8
Остались в запасе
ПАОК
Атромитос
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
Главный тренер
Рэзван Луческу
35
Марко Марич
ВР
33
Dani Castellano
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
33
Dani Castellano
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
7
Александрос Карталис
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча ПАОК - Атромитос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
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