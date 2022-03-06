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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Панатинаикос
Атромитос - Панатинаикос: обзор матча 06 марта 2022
Атромитос
06.03.2022, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Панатинаикос
75'
С. Паласиос
77'
С. Паласиос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Панатинаикос
Замена
A. Nabi
️️️️
Д. Ротариу
82'
77'
ГОЛ! 0:2!
С. Паласиос
75'
ГОЛ! 0:1!
С. Паласиос
65'
Замена
Маурисио
️️️️
Д. Курбелис
65'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
А. Канталапьерда
Замена
Д. Алибек
️️️️
П. Саломон
62'
56'
Желтая карточка
С. Александропулос
55'
Пенальти не реализован!
М. Гачинович
Замена
D. Denic
️️️️
А. Карталис
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
10
Матеус Витал
ЦП
10
Карлитос
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
2-2-1-5
19
Кивракидис
33
8
Харисис
10
Саломон
7
Ротариу
24
9
Кулурис
10
Муньис
7
Карталис
5
Хацисаяс
2-2-1-5
1
Диудис
31
Шарлия
4
Фран Велес
14
Александропулос
6
Курбелис
8
Гачинович
7
Иоаннидис
34
Паласиос
10
Канталапьерда
27
Хуанкар
28
Санчес
7
Карталис
8
8
7
Карталис
10
Саломон
7
Алибек
7
Алибек
10
Саломон
7
Ротариу
10
10
7
Ротариу
6
Курбелис
8
Маурисио
8
Маурисио
6
Курбелис
10
Канталапьерда
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
10
Канталапьерда
Остались в запасе
Атромитос
Панатинаикос
35
Марко Марич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
91
Альберто Бриноли
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
10
Карлитос
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
10
Карлитос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча Атромитос - Панатинаикос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
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