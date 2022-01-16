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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Атромитос
ПАС - Атромитос: обзор матча 16 января 2022
ПАС
16.01.2022, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Атромитос
3'
Х. Хосе Переа
1'
Э. Кулурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Атромитос
66'
Замена
Х. Харисис
️️️️
А. Карталис
66'
Замена
Х. Муньис
️️️️
С. Спиридонович
Желтая карточка
Я. Каргас
64'
Замена
А. Лолис
️️️️
А. Мендес Морейра
63'
61'
Желтая карточка
П. Саломон
47'
Желтая карточка
Л. Гальвао
ГОЛ! 1:1!
Х. Хосе Переа
Пас отдал
F. Brener
3'
1'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кулурис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Атромитос
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
7
Александрос Карталис
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
29
Томас Бединелли
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАС
7
Panagiotis Triadis
ЦП
0
A. Triadis
ЦФ
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
8
Харилаос Харисис
ЦП
9
Мариос Цавидас
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
2-2-5
64
Сулис
6
Карахалиос
2
Салиакас
25
Гардавски
27
Станко
4
Каргас
33
9
Переа
0
5
Эррамуспе
3-2-5
4
Струнгис
2
Василантонопулос
33
8
10
Саломон
1
Янниотис
10
Спиридонович
29
Бединелли
3
Гальвао
7
Карталис
20
Мендес Морейра
11
Лолис
11
Лолис
20
Мендес Морейра
7
Карталис
8
Харисис
8
Харисис
7
Карталис
10
Спиридонович
10
Муньис
10
Муньис
10
Спиридонович
Остались в запасе
ПАС
Атромитос
7
Panagiotis Triadis
ЦП
0
A. Triadis
ЦФ
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
35
Христос Мандас
ВР
9
Мариос Цавидас
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
7
Panagiotis Triadis
ЦП
0
A. Triadis
ЦФ
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
9
Мариос Цавидас
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча ПАС - Атромитос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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2023.10.22 19:24
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