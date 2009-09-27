|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2009
|1' -59'
|Монако (Монако)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|12.12.2009
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|05.12.2009
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|29.11.2009
|74' -90'
|Лион (Лион)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|21.11.2009
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Ле Ман (Ле Ман)
|08.11.2009
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|3:2
|Ренн (Ренн)
|01.11.2009
|54' -90'
|Ренн (Ренн)
|0:3
|Валансьен (Валансьен)
|24.10.2009
|55' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:0
|Монпелье (Монпелье)
|17.10.2009
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Ренн (Ренн)
|27.09.2009
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|08.08.2009
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:0
|Булонь (Булонь-сюр-Мер)