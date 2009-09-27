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    Бруно Шейру - статистика

    Имя Бруно
    Фамилия Шейру
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 мая 1978 (44 года)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2009 1' -59' Монако (Монако) 1:0 Ренн (Ренн)
    12.12.2009 Был в запасе Нанси (Нанси) 1:2 Ренн (Ренн)
    05.12.2009 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    29.11.2009 74' -90' Лион (Лион) 1:1 Ренн (Ренн)
    21.11.2009 1' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Ле Ман (Ле Ман)
    08.11.2009 1' -90' Тулуза (Тулуза) 3:2 Ренн (Ренн)
    01.11.2009 54' -90' Ренн (Ренн) 0:3 Валансьен (Валансьен)
    24.10.2009 55' -90' Ренн (Ренн) 3:0 Монпелье (Монпелье)
    17.10.2009 1' -90' Лилль (Лилль) 0:0 Ренн (Ренн)
    27.09.2009 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:0 Ренн (Ренн)
    08.08.2009 1' -90' Ренн (Ренн) 3:0 Булонь (Булонь-сюр-Мер)
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