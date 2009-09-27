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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ренн
Бордо - Ренн: обзор матча 27 сентября 2009
Бордо
27.09.2009, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
24'
Вендел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ренн
Желтая карточка
М. Шамах
Замена
Д. Белльон
️️️️
Й. Гуркюфф
Замена
М. Сов
️️️️
Ж. Лерой
Замена
Р. Данзе
️️️️
И. Бангура
Желтая карточка
А. Гьян
Замена
Г. Сертик
️️️️
Вендел
Замена
Фернандо
️️️️
Я. Плашил
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
С. Марво
Желтая карточка
Вендел
Желтая карточка
Ф. Лемуан
ГОЛ! 1:0!
Вендел
Пас отдал
Й. Гуффран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
13
Микаэль Сиани
ЛЗ
21
Матье Шальме
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
14
Бенуа Тремулинас
ПЗ
12
Алу Диарра
(К)
ЛП
17
Вендел
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
6
Жером Лерой
(К)
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
12
Сильвен Марво
АП
18
Фабьен Лемуан
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
6
Фернандо
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
20
Юниси Инамото
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
4-4-2
16
Каррассо
13
Сиани
21
Шальме
27
Планюс
14
Тремулинас
12
Диарра
17
Вендел
8
Гуркюфф
18
Плашил
27
Шамах
94
Гуффран
4-1-2-1-2
1
Дюшез
0
Обе
16
Фанни
12
Мангане
3
Боканегра
6
М'Вила
18
Лемуан
6
Лерой
12
Марво
3
Бангура
3
Гьян
18
Плашил
6
Фернандо
6
Фернандо
18
Плашил
17
Вендел
22
Сертик
22
Сертик
17
Вендел
8
Гуркюфф
11
Белльон
11
Белльон
8
Гуркюфф
3
Бангура
29
Данзе
29
Данзе
3
Бангура
12
Марво
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
12
Марво
6
Лерой
17
Сов
17
Сов
6
Лерой
Остались в запасе
Бордо
Ренн
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
20
Юниси Инамото
ЦП
30
Шейх Н'Диайе
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Остались в запасе
20
Юниси Инамото
ЦП
30
Шейх Н'Диайе
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Бордо - Ренн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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