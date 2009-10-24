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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Монпелье
Ренн - Монпелье: обзор матча 24 октября 2009
Ренн
24.10.2009, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 10 тур
3 : 0
Завершен
Монпелье
34'
С. Марво
50'
М. Сов
90'
А. Гьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Монпелье
ГОЛ! 3:0!
А. Гьян
Замена
Р. Данзе
️️️️
С. Марво
Желтая карточка
Н. Джодич
Замена
Г. Лякомб
️️️️
Т. Коста
Замена
И. Бангура
️️️️
М. Сов
Замена
Ж. Саихи
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
С. Камара
️️️️
Ж. Марво
Замена
Б. Шейру
️️️️
Ж. Лерой
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
ГОЛ! 2:0!
М. Сов
Желтая карточка
Р. Пито
Желтая карточка
Э. Спахич
ГОЛ! 1:0!
С. Марво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
34
Ненад Джодич
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
20
Юниси Инамото
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
27
Грегори Лякомб
ЛВ
23
Жамель Саихи
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дюшез
3
Боканегра
12
Мангане
16
Фанни
13
Ханссон
6
М'Вила
6
Лерой
18
Лемуан
12
Марво
17
Сов
3
Гьян
4-4-2
16
Журдрен
6
Марво
2
Янга-Мбива
34
Джодич
4
Спахич
8
Коста
14
Пито
19
Женешам
20
Бельханда
31
Монтаньо
18
Аит-Фана
12
Марво
29
Данзе
29
Данзе
12
Марво
6
Лерой
0
Шейру
0
Шейру
6
Лерой
17
Сов
3
Бангура
3
Бангура
17
Сов
20
Бельханда
23
Саихи
23
Саихи
20
Бельханда
8
Коста
27
Лякомб
27
Лякомб
8
Коста
6
Марво
19
Камара
19
Камара
6
Марво
Остались в запасе
Ренн
Монпелье
20
Юниси Инамото
ЦП
30
Шейх Н'Диайе
ВР
0
Люсьен Обе
ПЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
Остались в запасе
20
Юниси Инамото
ЦП
30
Шейх Н'Диайе
ВР
0
Люсьен Обе
ПЗ
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ренн - Монпелье
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Роазон Парк
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