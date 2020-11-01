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Юнус Санкаре
Статистика
Юнус Санкаре - статистика
Завершил карьеру
10 сентября 1989 (37), Сарсель
#13 | Полузащитник
184 см | 76 кг
Франция | Мавритания
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2021/2022
Греция. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Лига Европы 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Франция. Кубок 2013/2014
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гиресунспор
8
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 11 тур
Гиресунспор
1 : 2
01.11.2021
Антальяспор
58' - 90'
86'
Турция. Суперлига, 10 тур
Газиантеп
1 : 1
23.10.2021
Гиресунспор
1' - 67'
Турция. Суперлига, 9 тур
Гиресунспор
2 : 0
16.10.2021
Ризеспор
67' - 90'
86'
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
0 : 1
02.10.2021
Гиресунспор
1' - 74'
60'
Турция. Суперлига, 7 тур
Гиресунспор
1 : 1
26.09.2021
Кайсериспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Гиресунспор
0 : 0
19.09.2021
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Гиресунспор
0 : 1
29.08.2021
Трабзонспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
2 : 0
21.08.2021
Гиресунспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Гиресунспор
0 : 2
16.08.2021
Галатасарай
1' - 46'
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