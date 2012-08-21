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    Микаэль Ландро - статистика

    Вратарь
    Имя Микаэль
    Фамилия Ландро
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 мая 1979 (43 года)
    Рост 183
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 6 -13 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2012 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    20.11.2012 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 0:2 Лилль (Лилль)
    07.11.2012 1' -90' Бавария (Мюнхен) 6:1 Лилль (Лилль)
    23.10.2012 1' -90' Лилль (Лилль) 0:1 Бавария (Мюнхен)
    02.10.2012 1' -90' Валенсия (Валенсия) 2:0 Лилль (Лилль)
    19.09.2012 1' -90' Лилль (Лилль) 1:3 БАТЭ (Борисов)
    29.08.2012 1' -90' Лилль (Лилль) 2:0 Копенгаген (Копенгаген)
    21.08.2012 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Лилль (Лилль)
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