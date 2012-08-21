|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|6
|-13
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2012
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|20.11.2012
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|07.11.2012
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|6:1
|Лилль (Лилль)
|23.10.2012
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:1
|Бавария (Мюнхен)
|02.10.2012
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:0
|Лилль (Лилль)
|19.09.2012
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:3
|БАТЭ (Борисов)
|29.08.2012
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Копенгаген (Копенгаген)
|21.08.2012
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Лилль (Лилль)