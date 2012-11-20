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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
БАТЭ - Лилль
БАТЭ - Лилль: обзор матча 20 ноября 2012
БАТЭ
20.11.2012, вторник, 21:00
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
0 : 2
Завершен
Лилль
14'
Д. Сидибе
31'
Д. Бруно
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Лилль
Желтая карточка
А. Радьков
90'
+1
87'
Желтая карточка
Б. Педретти
Замена
Р. Василюк
️️️️
Э. Олехнович
84'
Замена
М. Сиваков
️️️️
А. Глеб
77'
77'
Замена
Л. Боннар
️️️️
М. Мартен
74'
Вторая желтая
Д. Сидибе
69'
Замена
Д. Пайет
️️️️
С. Калу
65'
Замена
Н. Ру
️️️️
Д. Бруно
48'
Желтая карточка
Д. Сидибе
Замена
А. Концевой
️️️️
А. Володько
46'
Желтая карточка
Р. Брессан
45'
32'
Желтая карточка
Д. Бруно
31'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бруно
Пас отдал
Л. Динь
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сидибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
30
Андрей Горбунов
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
Артем Радьков
(К)
ЦЗ
8
Александр Володько
ЛП
25
Дмитрий Бага
ОП
88
Ренан Брессан
АП
11
Александр Глеб
АП
23
Эдгар Олехнович
ПП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Лилль
30
Стив Элана
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Саломон Калу
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
25
Бенуа Педретти
(К)
ОП
15
Марвин Мартен
ЦП
9
Джанни Бруно
ПВ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
55
Марко Симич
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
78
Роман Василюк
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Горбунов
26
Бордачев
24
Филипенко
15
Радьков
23
Поляков
25
Бага
8
Володько
23
Олехнович
11
Глеб
88
Брессан
20
Родионов
4-2-1-2-1
30
Элана
19
Сидибе
14
Розегнал
25
Баша
12
Динь
5
Гуйе
25
Педретти
15
Мартен
9
Бруно
8
Калу
23
Роделен
23
Олехнович
78
Василюк
78
Василюк
23
Олехнович
11
Глеб
3
Сиваков
3
Сиваков
11
Глеб
8
Володько
80
Концевой
80
Концевой
8
Володько
8
Калу
10
Пайет
10
Пайет
8
Калу
15
Мартен
21
Боннар
21
Боннар
15
Мартен
9
Бруно
26
Ру
26
Ру
9
Бруно
Остались в запасе
БАТЭ
Лилль
30
Александр Гутор
ВР
55
Марко Симич
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Микаэль Ландро
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
30
Александр Гутор
ВР
55
Марко Симич
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
Остались в запасе
1
Микаэль Ландро
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча БАТЭ - Лилль
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 20:45 (прямая)
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