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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лилль - Валенсия
Лилль - Валенсия: обзор матча 05 декабря 2012
Лилль
05.12.2012, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
36'
Жонас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Валенсия
83'
Замена
Х. Виера
️️️️
В. Руис
82'
Желтая карточка
В. Гуаита
81'
Желтая карточка
Т. Коста
Замена
Н. Ру
️️️️
Д. Бруно
77'
74'
Замена
Ф. Гаго
️️️️
Д. Альбельда
Замена
Д. Пайет
️️️️
Ф. Бальмон
70'
61'
Замена
П. Пьятти
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
Ф. Бальмон
55'
Замена
М. Мартен
️️️️
Р. Мавуба
55'
Желтая карточка
Ф. Берья
52'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Жонас
Желтая карточка
Р. Мавуба
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Стив Элана
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Давид Альбельда
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
4-1-2-3
30
Элана
12
Динь
27
Шеджу
25
Баша
18
Берья
5
Гуйе
24
Мавуба
15
Бальмон
9
Бруно
23
Роделен
8
Калу
4-1-3-2
13
Гуаита
23
Рами
4
Руис
20
Кошта
26
Сиссоко
8
Фегули
6
Альбельда
8
Коста
18
Гуардадо
17
Жонас
16
Вальдес
15
Бальмон
10
Пайет
10
Пайет
15
Бальмон
24
Мавуба
15
Мартен
15
Мартен
24
Мавуба
9
Бруно
26
Ру
26
Ру
9
Бруно
6
Альбельда
5
Гаго
5
Гаго
6
Альбельда
4
Руис
10
Виера
10
Виера
4
Руис
8
Фегули
10
Пьятти
10
Пьятти
8
Фегули
Остались в запасе
Лилль
Валенсия
1
Микаэль Ландро
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
1
Микаэль Ландро
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Лилль - Валенсия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Пьер Моруа
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