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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Лилль
Копенгаген - Лилль: обзор матча 21 августа 2012
Копенгаген
21.08.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Лилль
38'
С. Сантин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Лилль
90'
+2
Замена
Б. Педретти
️️️️
М. Мартен
Замена
М. Вингаард
️️️️
К. Боланьос
87'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Б. Овьедо
79'
77'
Желтая карточка
Н. Ру
68'
Желтая карточка
Д. Розегнал
Замена
А. Корнелиус
️️️️
С. Сантин
65'
62'
Замена
Н. Ру
️️️️
Д. Пайет
46'
Замена
И. Гуйе
️️️️
Ф. Бальмон
ГОЛ! 1:0!
С. Сантин
Пас отдал
Л. Якобсен
38'
14'
Пенальти не реализован!
Д. Пайет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
6
Клаудемир
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
27
Томас Делэни
ОП
35
Абделлауе
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
3-2-3-2
1
Виланд
19
Бенгтссон
6
Сигурдссон
13
Стадсгаард
16
Овьедо
2
Якобсен
6
Клаудемир
31
Кристенсен
7
Боланьос
14
Йоргенсен
70
Сантин
4-3-1-2
1
Ландро
18
Берья
14
Розегнал
27
Шеджу
12
Динь
15
Бальмон
24
Мавуба
15
Мартен
10
Пайет
8
Калу
9
Де Мело
7
Боланьос
10
Вингаард
10
Вингаард
7
Боланьос
16
Овьедо
27
Делэни
27
Делэни
16
Овьедо
70
Сантин
14
Корнелиус
14
Корнелиус
70
Сантин
15
Бальмон
5
Гуйе
5
Гуйе
15
Бальмон
15
Мартен
25
Педретти
25
Педретти
15
Мартен
10
Пайет
26
Ру
26
Ру
10
Пайет
Остались в запасе
Копенгаген
Лилль
41
Ким Кристенсен
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
35
Абделлауе
АП
Главный тренер
Ариэль Якобс
30
Стив Элана
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
41
Ким Кристенсен
ВР
27
Микаэль Якобсен
ЦЗ
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
35
Абделлауе
АП
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Копенгаген - Лилль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Паркен
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