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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лилль - Копенгаген
Лилль - Копенгаген: обзор матча 29 августа 2012
Лилль
29.08.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Копенгаген
44'
Л. Динь
105'
Т. Де Мело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Копенгаген
120'
+1
Желтая карточка
И. Ветокеле
Замена
И. Гуйе
️️️️
Ф. Бальмон
105'
ГОЛ! 2:0!
Т. Де Мело
Пас отдал
Н. Ру
105'
Желтая карточка
Ф. Берья
99'
Желтая карточка
Н. Ру
96'
Замена
Н. Ру
️️️️
Д. Пайет
90'
+1
85'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
К. Боланьос
Замена
Б. Педретти
️️️️
М. Мартен
83'
60'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Б. Овьедо
ГОЛ! 1:0!
Л. Динь
44'
42'
Желтая карточка
К. Стадсгаард
40'
Желтая карточка
Клаудемир
34'
Желтая карточка
Б. Овьедо
29'
Желтая карточка
Т. Кристенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
12
Люка Динь
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
6
Клаудемир
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Лилль
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
27
Томас Делэни
ОП
25
Игор Ветокеле
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-3-1-2
1
Ландро
12
Динь
25
Баша
27
Шеджу
18
Берья
15
Мартен
24
Мавуба
15
Бальмон
10
Пайет
9
Де Мело
8
Калу
3-2-3-2
1
Виланд
16
Овьедо
13
Стадсгаард
6
Сигурдссон
2
Якобсен
19
Бенгтссон
6
Клаудемир
31
Кристенсен
7
Боланьос
14
Йоргенсен
70
Сантин
15
Бальмон
5
Гуйе
5
Гуйе
15
Бальмон
15
Мартен
25
Педретти
25
Педретти
15
Мартен
10
Пайет
26
Ру
26
Ру
10
Пайет
16
Овьедо
27
Делэни
27
Делэни
16
Овьедо
7
Боланьос
25
Ветокеле
25
Ветокеле
7
Боланьос
16
Овьедо
14
Корнелиус
14
Корнелиус
16
Овьедо
Остались в запасе
Лилль
Копенгаген
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
41
Ким Кристенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
Главный тренер
Ариэль Якобс
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Остались в запасе
41
Ким Кристенсен
ВР
12
Кристоффер Реммер
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Ариэль Якобс
Статистика матча Лилль - Копенгаген
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Пьер Моруа
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