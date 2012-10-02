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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Валенсия - Лилль
Валенсия - Лилль: обзор матча 02 октября 2012
Валенсия
02.10.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
2 : 0
Завершен
Лилль
38'
Жонас
74'
Жонас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Лилль
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Р. Сольдадо
87'
Замена
Ж. Перейра
️️️️
С. Фегули
87'
86'
Вторая желтая
М. Дебюши
83'
Замена
Л. Динь
️️️️
О. Шеджу
Замена
Д. Парехо
️️️️
Жонас
81'
Желтая карточка
Жонас
80'
ГОЛ! 2:0!
Жонас
Пас отдал
С. Фегули
74'
73'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Р. Мендес
71'
Желтая карточка
Б. Педретти
64'
Замена
Т. Де Мело
️️️️
Н. Ру
44'
Желтая карточка
М. Дебюши
ГОЛ! 1:0!
Жонас
Пас отдал
Р. Сольдадо
38'
Желтая карточка
А. Барраган
33'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
30
Карлос Дельгадо
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Фернандо Гаго
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
25
Бенуа Педретти
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
20
Райан Мендес
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
10
Порту
ПВ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
4-1-3-2
13
Гуаита
26
Сиссоко
30
Дельгадо
4
Руис
19
Барраган
8
Фегули
5
Гаго
18
Гуардадо
8
Коста
17
Жонас
9
Сольдадо
4-1-2-1-2
1
Ландро
26
Дебюши
25
Баша
27
Шеджу
18
Берья
5
Гуйе
25
Педретти
15
Бальмон
10
Пайет
26
Ру
20
Мендес
8
Фегули
27
Перейра
27
Перейра
8
Фегули
17
Жонас
10
Парехо
10
Парехо
17
Жонас
9
Сольдадо
16
Вальдес
16
Вальдес
9
Сольдадо
27
Шеджу
12
Динь
12
Динь
27
Шеджу
26
Ру
9
Де Мело
9
Де Мело
26
Ру
20
Мендес
23
Роделен
23
Роделен
20
Мендес
Остались в запасе
Валенсия
Лилль
10
Порту
ПВ
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
10
Порту
ПВ
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
10
Хонатан Виера
АП
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Валенсия - Лилль
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Месталья
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