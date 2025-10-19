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Ингольштадт
Mason Toye
Статистика
Mason Toye - статистика
Ингольштадт
#13 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Германия. Третья Лига 2025/2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Канзаc Сити
19
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 51 тур
Канзаc Сити
0 : 0
19.10.2025
Динамо Хьюстон
78' - 90'
США. МЛС, 50 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 0
05.10.2025
Канзаc Сити
1' - 75'
США. МЛС, 48 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
28.09.2025
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Канзаc Сити
0 : 2
21.09.2025
Ванкувер Уайткепс
65' - 74'
73'
США. МЛС, 45 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
14.09.2025
Канзаc Сити
63' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Канзаc Сити
1 : 2
08.09.2025
Остин
61' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Канзаc Сити
4 : 2
31.08.2025
Колорадо
61' - 90'
75'
США. МЛС, 42 тур
Сиэтл
5 : 2
25.08.2025
Канзаc Сити
1' - 75'
36'
США. МЛС, 40 тур
Орландо Сити
3 : 1
17.08.2025
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Канзаc Сити
0 : 2
10.08.2025
Сан-Диего
64' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
27.07.2025
Канзаc Сити
85' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Канзаc Сити
1 : 1
20.07.2025
Нью-Йорк Сити
87' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Канзаc Сити
2 : 3
13.07.2025
Сиэтл
79' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Колорадо
1 : 2
05.07.2025
Канзаc Сити
73' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Канзаc Сити
1 : 1
29.06.2025
Реал Солт-Лейк
77' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Канзаc Сити
2 : 1
26.06.2025
Шарлотт
85' - 90'
90'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
2 : 4
15.06.2025
Даллас
90' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
01.06.2025
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Сан-Диего
0 : 0
18.05.2025
Канзаc Сити
84' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Сент-Луис
2 : 2
15.05.2025
Канзаc Сити
90' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Цинциннати
2 : 1
26.04.2025
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Канзаc Сити
2 : 4
13.04.2025
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Канзаc Сити
2 : 0
06.04.2025
Сент-Луис
90' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
0 : 2
23.03.2025
Лос-Анджелес
72' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Канзаc Сити
3 : 3
16.03.2025
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
09.03.2025
Канзаc Сити
Был в запасе
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