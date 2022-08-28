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    Mason Toye - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Mason Toye
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монреаль Импакт 20 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2022 71' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 1:3 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    17.10.2022 90' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 2:0 Орландо Сити (Орландо)
    09.10.2022 64' -90' Интер (Майами) 1:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    02.10.2022 1' -62' Монреаль Импакт (Монреаль) 1:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    18.09.2022 90' -90' Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 0:1 Монреаль Импакт (Монреаль)
    14.09.2022 1' -72' Монреаль Импакт (Монреаль) 3:2 Чикаго Файр (Чикаго)
    10.09.2022 1' -67' Монреаль Импакт (Монреаль) 2:2 Коламбус (Коламбус)
    05.09.2022 77' -90' Торонто (Торонто) 3:4 Монреаль Импакт (Монреаль)
    83'
    01.09.2022 75' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    28.08.2022 61' -73' Чикаго Файр (Чикаго) 0:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    21.08.2022 73' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 4:0 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    14.08.2022 Был в запасе Хьюстон (Хьюстон) 2:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    07.08.2022 1' -60' Монреаль Импакт (Монреаль) 2:2 Интер (Майами)
    04.08.2022 71' -90' Коламбус (Коламбус) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    31.07.2022 1' -79' Монреаль Импакт (Монреаль) 0:0 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    24.07.2022 1' -63' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    17.07.2022 60' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 1:0 Торонто (Торонто)
    10.07.2022 1' -71' Монреаль Импакт (Монреаль) 1:2 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    05.07.2022 46' -90' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 4:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
    30.06.2022 1' -63' Сиэтл (Сиэтл) 1:2 Монреаль Импакт (Монреаль)
    18' 62'
    26.06.2022 78' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 2:1 Шарлотт (Шарлотт)
    19.06.2022 Был в запасе Монреаль Импакт (Монреаль) 0:1 Остин (Остин)
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