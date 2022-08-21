Риккардо Соттиль - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Риккардо
|Фамилия
|Соттиль
|Команда
|Фиорентина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Турин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июня 1999 (23 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Риккардо
|Фамилия
|Соттиль
|Команда
|Фиорентина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Турин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июня 1999 (23 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|90' - 90'
|Фиорентина
|2:1
|Милан
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Верона
|0:3
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 24 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Фиорентина
|3:2
|Брага
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Фиорентина
|1:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фиорентина
|8
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|90' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Милан (Милан)
|27.02.2023
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:3
|Фиорентина (Флоренция)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|18.09.2022
|1' -65'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:0
|Верона (Верона)
|11.09.2022
|1' -46'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|03.09.2022
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|29'
|31.08.2022
|68' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|28.08.2022
|1' -80'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Наполи (Неаполь)
|21.08.2022
|46' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|73'
|14.08.2022
|1' -86'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:2
|Кремонезе (Кремона)
|34'