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    Риккардо Соттиль - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Риккардо
    Фамилия Соттиль
    Команда Фиорентина
    Состав Основной
    Родной город Турин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июня 1999 (23 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 90' - 90' Фиорентина 2:1 Милан Италия. Серия А, 25 тур
    27.02.2023 Был в запасе Верона 0:3 Фиорентина Италия. Серия А, 24 тур
    23.02.2023 Был в запасе Фиорентина 3:2 Брага Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Фиорентина 1:1 Эмполи Италия. Серия А, 23 тур
    Статистика по турнирам
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