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Лечче
Риккардо Соттиль
Статистика
€ 3 млн
Риккардо Соттиль - статистика
Лечче
3 июня 1999 (27), Турин
#23 | Нападающий
180 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
21
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 29 тур
Наполи
2 : 1
14.03.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
2 : 1
08.03.2026
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Комо
3 : 1
28.02.2026
Лечче
73' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
0 : 2
21.02.2026
Интер
1' - 60'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
0 : 2
16.02.2026
Лечче
1' - 80'
65'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2 : 1
08.02.2026
Удинезе
1' - 77'
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 0
01.02.2026
Лечче
1' - 77'
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
0 : 0
24.01.2026
Лацио
64' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
1 : 0
18.01.2026
Лечче
1' - 54'
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
1 : 0
14.01.2026
Лечче
1' - 69'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1 : 2
11.01.2026
Парма
77' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
0 : 2
06.01.2026
Рома
1' - 56'
Италия. Серия А, 17 тур
Лечче
0 : 3
27.12.2025
Комо
1' - 79'
22'
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
1 : 0
12.12.2025
Пиза
1' - 74'
Италия. Серия А, 14 тур
Кремонезе
2 : 0
07.12.2025
Лечче
46' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
2 : 1
30.11.2025
Торино
65' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
2 : 0
23.11.2025
Лечче
1' - 63'
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
0 : 0
08.11.2025
Верона
77' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
0 : 1
02.11.2025
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
0 : 1
04.10.2025
Лечче
1' - 68'
38'
Италия. Серия А, 5 тур
Лечче
2 : 2
28.09.2025
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 2
19.09.2025
Кальяри
1' - 61'
5'
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
4 : 1
14.09.2025
Лечче
1' - 59'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 2
29.08.2025
Милан
63' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 0
23.08.2025
Лечче
59' - 90'
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