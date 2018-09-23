Натаэль Жулан - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Натаэль
|Фамилия
|Жулан
|Команда
|Генгам
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 1,75
млн
|Имя
|Натаэль
|Фамилия
|Жулан
|Команда
|Генгам
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генгам
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2018
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:2
|Амьен (Амьен)
|01.12.2018
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|24.11.2018
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Генгам (Генгам)
|04.11.2018
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|5:0
|Генгам (Генгам)
|27.10.2018
|1' -69'
|Генгам (Генгам)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)
|20.10.2018
|1' -90'
|Кан (Кан)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|29.09.2018
|28' -90'
|Анжер (Анжер)
|0:1
|Генгам (Генгам)
|60'
|23.09.2018
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:3
|Бордо (Бордо)