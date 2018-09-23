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    Натаэль Жулан - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Натаэль
    Фамилия Жулан
    Команда Генгам
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 июля 1996 (26 лет)
    Рост 196
    Стоимость:
    € 1,75
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генгам 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:2 Амьен (Амьен)
    01.12.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 0:0 Ницца (Ницца)
    24.11.2018 1' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Генгам (Генгам)
    04.11.2018 Был в запасе Нант (Нант) 5:0 Генгам (Генгам)
    27.10.2018 1' -69' Генгам (Генгам) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    20.10.2018 1' -90' Кан (Кан) 0:0 Генгам (Генгам)
    06.10.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    29.09.2018 28' -90' Анжер (Анжер) 0:1 Генгам (Генгам)
    60'
    23.09.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:3 Бордо (Бордо)
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