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Матеус Кунья
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€ 75 млн
Матеус Кунья - новости
Манчестер Юнайтед
27 мая 1999 (27)
#10 | Нападающий
184 см
Бразилия
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Трансферы
Нападающий сборной Бразилии объяснил свой жест в адрес игрока из Японии
30 июня
Худшие летние трансферы 2025 года по версии ESPN – есть сделка из РПЛ
2025.09.03 01:00
1
«Манчестер Юнайтед» отобрал 10-й номер у Рэшфорда
2025.07.04 19:00
3
Фото
«Манчестер Юнайтед» подписал бразильского форварда
2025.06.12 16:34
1
Фото
«МЮ» объявил о покупке форварда за 62 миллиона
2025.06.01 16:11
6
«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере игрока за 62 миллиона
2025.04.25 03:35
«Манчестер Юнайтед» заплатит 108 миллионов за двух нападающих
2025.04.23 20:24
5
«Манчестер Юнайтед» рассматривает семь вариантов усиления атаки
2025.04.22 00:47
4
«МЮ» заинтересовался лучшим бомбардиром «Вулверхэмптона»
2025.04.08 12:04
«Арсенал» рассматривает четырех форвардов
2025.04.04 16:49
«Арсенал» рассматривает двух форвардов после неудачи в переговорах по Шешко
2025.01.29 15:51
«Манчестер Юнайтед» рассматривает четырех нападающих
2025.01.22 15:50
1
«Манчестер Юнайтед» нацелился на экс-форварда «Атлетико»
2025.01.04 11:31
«Вулверхэмптон» активировал выкуп Куньи за 50 миллионов. Бразилец выполнил условия за 19 дней
2023.01.13 00:04
Фото
«Вулверхэмптон» подписал Кунью из «Атлетико»
2022.12.25 22:25
Тренер «Вулверхэмптона» Лопетеги подтвердил трансфер форварда «Атлетико»
2022.12.23 18:28
Кунья попрощался с «Атлетико». Он продолжит карьеру в АПЛ
2022.12.23 15:51
Четыре клуба АПЛ претендуют на Кунью из «Атлетико»
2022.12.20 17:25
«Атлетико» предложил «Челси» двух форвардов
2022.12.15 22:42
2
Кунья из «Атлетико» близок к уходу в АПЛ
2022.12.04 12:19
Кунья не перейдет в «Манчестер Юнайтед» (Goal)
2022.08.18 09:48
«Манчестер Юнайтед» близок к покупке нападающего «Атлетико» за 42 миллиона
2022.08.16 00:14
1
Фото
Кунья стал игроком «Атлетико». Им интересовался «Зенит»
2021.08.26 07:27
Bild: форвард «Герты» Кунья отказал «Зениту»
2021.08.16 20:30
17
Кунья из «Герты» – главная цель «Атлетико»
2021.08.15 13:09
«Зенит» предложил 25 миллионов за форварда «Герты» Кунью
2021.08.01 08:10
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Арустамян: Клаудиньо, Влашич и Кунья – кандидаты на замену Дриусси в «Зените»
2021.07.26 13:58
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FootballCritic: Сафонов – седьмой в рейтинге лучших футболистов мира до 21 года
2020.12.22 09:32
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