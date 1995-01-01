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    «Зенит» предложил 25 миллионов за форварда «Герты» Кунью

    «Зениту» интересен нападающий «Герты» Матеус Кунья. За него россияне предложили 25 миллионов евро, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Goal.

    Игрок хотел бы продолжить карьеру в АПЛ или Примере, но готов рассмотреть и вариант с Россией.

    • Кунья сейчас со сборной Бразилии выступает на Олимпиаде.
    • Контракт 22-летнего Куньи с «Гертой» действует до 2025 года.
    • В отличие от «Герты», «Зенит» выступит в еврокубках.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11944

      paracetamol 4 минуты назад

      Молодой перспективный бразла, чего бы не взять?

      0
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      Рейтинг: +49760

      portero 18 минут назад

      25 оямов выделили на напа и теперь всем 25 будут предлагать? Или это новостники всем предлагают...

      0
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      Рейтинг: +13729

      Garrincha58 1 час назад

      Герта его продаст в какой нибудь приличный чемпионат да и подороже тем более если Бразилия выиграет ОИ то и цена вырастет, а Зенит походу ищет в срочном порядке нападающего зато в защите два пенсионера и никто не чешется

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      Рейтинг: +11175

      ilichkadr > Garrincha58 6 минут назад

      Если инфа не фейк, то Кунья может оказаться в Зените. Наверняка Малком уже озадачен.

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