«Зенит» предложил 25 миллионов за форварда «Герты» Кунью

Молодой перспективный бразла, чего бы не взять?
«Зениту» интересен нападающий «Герты» Матеус Кунья. За него россияне предложили 25 миллионов евро, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Goal.
Игрок хотел бы продолжить карьеру в АПЛ или Примере, но готов рассмотреть и вариант с Россией.
- Кунья сейчас со сборной Бразилии выступает на Олимпиаде.
- Контракт 22-летнего Куньи с «Гертой» действует до 2025 года.
- В отличие от «Герты», «Зенит» выступит в еврокубках.
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