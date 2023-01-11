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    Матеус Кунья - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Матеус
    Фамилия Кунья
    Команда Вулверхэмптон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 мая 1999 (23 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 67' - 90' Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    24.02.2023 1' - 60' Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 70' Вулверхэмптон 0:1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 59' Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 1' - 60' Вулверхэмптон 3:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вулверхэмптон 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.01.2023 59' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1
    (4:3)п    		 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    64'
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