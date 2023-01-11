Матеус Кунья - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Кунья
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 мая 1999 (23 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Кунья
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 мая 1999 (23 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|67' - 90'
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|24.02.2023
|1' - 60'
|Фулхэм
|1:1
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 70'
|Вулверхэмптон
|0:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 59'
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 60'
|Вулверхэмптон
|3:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.01.2023
|59' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|64'